У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв

У Шацьку на Волині відкрили стелу пам’яті з іменами та світлинами бійців, які загинули в російсько-українській війні.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.На стелі - імена 22-х військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність України.Стела пам’яті розташована у центрі селища – у сквері імені Тараса Шевченка. На її відкриття прийшли рідні загиблих бійців, військовослужбовці, представники влади та небайдужі шачани.Присутні на заході вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до фотостенду.