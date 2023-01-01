У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв

У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв
У Шацьку на Волині відкрили стелу пам’яті з іменами та світлинами бійців, які загинули в російсько-українській війні.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.

На стелі - імена 22-х військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність України.

Стела пам’яті розташована у центрі селища – у сквері імені Тараса Шевченка. На її відкриття прийшли рідні загиблих бійців, військовослужбовці, представники влади та небайдужі шачани.

Присутні на заході вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до фотостенду.


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Теги: загиблі, війна
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