У містечку на Волині відкрили Стелу пам’яті Героїв
Сьогодні, 19:20
У Шацьку на Волині відкрили стелу пам’яті з іменами та світлинами бійців, які загинули в російсько-українській війні.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
На стелі - імена 22-х військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність України.
Стела пам’яті розташована у центрі селища – у сквері імені Тараса Шевченка. На її відкриття прийшли рідні загиблих бійців, військовослужбовці, представники влади та небайдужі шачани.
Присутні на заході вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до фотостенду.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.
На стелі - імена 22-х військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність України.
Стела пам’яті розташована у центрі селища – у сквері імені Тараса Шевченка. На її відкриття прийшли рідні загиблих бійців, військовослужбовці, представники влади та небайдужі шачани.
Присутні на заході вшанували їх хвилиною мовчання та поклали квіти до фотостенду.
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