Зеленський нагородив вчительку з Волині. ФОТО

Освітянка з волинського міста Нововолинськ отримала відзнаку з нагоди професійного свята від президента України Володимира Зеленського.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Учитель Нововолинського ліцею №1отримала відзнаку «Народний вчитель України» з рук Президента Володимира Зеленського. Вітаю Аллу Євгеніївну і бажаю високих здобутків! Громада пишається Вами", - йдеться у дописі міського голови.На врученні нагород президент зазначив, що від вихователя, вчителя, викладача, наставника людина на різних етапах свого життя бере більше, ніж просто знання й навички, – вона бере характер, принциповість, цінності.«Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці», – наголосив Володимир Зеленський.Президент України подякував кожному й кожній із присутніх, а також усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги – навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить – бути українцями.