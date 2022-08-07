Зеленський нагородив вчительку з Волині. ФОТО
Сьогодні, 20:36
Освітянка з волинського міста Нововолинськ отримала відзнаку з нагоди професійного свята від президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Учитель Нововолинського ліцею №1 Алла Горбач отримала відзнаку «Народний вчитель України» з рук Президента Володимира Зеленського. Вітаю Аллу Євгеніївну і бажаю високих здобутків! Громада пишається Вами", - йдеться у дописі міського голови.
На врученні нагород президент зазначив, що від вихователя, вчителя, викладача, наставника людина на різних етапах свого життя бере більше, ніж просто знання й навички, – вона бере характер, принциповість, цінності.
«Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці», – наголосив Володимир Зеленський.
Президент України подякував кожному й кожній із присутніх, а також усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги – навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить – бути українцями.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Учитель Нововолинського ліцею №1 Алла Горбач отримала відзнаку «Народний вчитель України» з рук Президента Володимира Зеленського. Вітаю Аллу Євгеніївну і бажаю високих здобутків! Громада пишається Вами", - йдеться у дописі міського голови.
На врученні нагород президент зазначив, що від вихователя, вчителя, викладача, наставника людина на різних етапах свого життя бере більше, ніж просто знання й навички, – вона бере характер, принциповість, цінності.
«Багатьом із нас пощастило з учителями. Україні пощастило, що в нас є такі освітяни – такі вчителі, вихователі, такі викладачі й наставники. Усі ми бачимо, що можете ви, коли бачимо, що може Україна – наші люди, наші захисники й захисниці», – наголосив Володимир Зеленський.
Президент України подякував кожному й кожній із присутніх, а також усім українським учителям та іншим працівникам освіти за те, що попри все й за будь-яких умов – навіть під час сигналів повітряної тривоги – навчають дітей бути людяними, освіченими й сміливими, а значить – бути українцями.
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