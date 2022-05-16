Волинський потяг супроводжуватиме воєнізована охорона

Укрзалізниця поступово збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною. До проєкту #ЗалізнаБезпека тепер долучили і потяг, який курсує до Волині.Про це повіжомляють у пресслужбі "Укрзалізниці".У вересні до проєкту #ЗалізнаБезпека долучено поїзди: № 29/30 Ужгород – Київ – Ужгород, № 59/60 Чоп – Київ – Чоп, № 85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя, № 119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя, № 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород, № 357/359 Київ – Ворохта – Київ.За словами директора виконавчого філії «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» Володимира Александрова, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та контролюють дотримання порядку. Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.«Практика супроводження поїздів воєнізованою охороною показала, що це дієвий інструмент, який дозволяє швидко відреагувати на порушення правил поведінки громадян на залізничному транспорті. Ми відгукнулися на запит суспільства щодо посилення безпекових заходів у поїздах, зокрема, відновивши проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі, започаткований ще у 2020 році. Тоді в супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати», — повідомив Володимир Александров. Він також додав, що працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці мають право вживати заходів фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.