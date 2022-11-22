Волинь лідирує за врожайністю кукурудзи в Україні

Волинь лідирує за врожайністю кукурудзи в Україні
Волинські аграрії лідирують за урожайністю зібраної кукурудзи. Наразі цей показник - найвищий в Україні.

Про це пише AgroTimes із посиланням на дані Мінагрополітики та Держстату.

Жнива кукурудзи стартували майже в усіх областях України. Валовий збір кукурудзи станом на сьогодні досягнув 793,3 тис. тонн із 3,6% площ. Середня врожайність – 54,2 ц/га, що на 9,3 ц/га менше, ніж торік (63,5 ц/га).

Найбільше кукурудзи наразі зібрали на Дніпропетровщині (116,9 тис. тонн), Вінниччині (97,9 тис. тонн) та Волині (72 тис. тонн).

За врожайністю лідирують Волинь (90 ц/га), Сумщина (88 ц/га) та Рівненщина (86,5 ц/га).

Нагадаємо, всього українські аграрії намолотили 41,7 млн тонн нового врожаю.

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Теги: аграрії, Волинь, врожай
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