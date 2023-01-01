Сила, що захистить своє: волинян запрошують ставати до лав 100 ОБрТро. ВІДЕО
Сьогодні, 13:24
Військовослужбовці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині запрошують жителів краю доєднуватися до підрозділу, щоб разом захищати Батьківщину.
Про це йдеться в ролику на сторінці підрозділу.
"Будь разом з нами - ставай до дав Волинської бригади тероборони!" - йдеться у дописі до відео.
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Про це йдеться в ролику на сторінці підрозділу.
"Будь разом з нами - ставай до дав Волинської бригади тероборони!" - йдеться у дописі до відео.
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