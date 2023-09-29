Від отриманих на війні травм у лікарні помер воїн з Луцька
Сьогодні, 14:18
Луцька міська територіальна громада втратила ще одного сина у війні з російськими окупантами.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Мосорук Анатолій Олександрович, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.
Головний сержант Мосорук Анатолій Олександрович помер 29.09.2023 у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Мосорук Анатолій Олександрович, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.
Головний сержант Мосорук Анатолій Олександрович помер 29.09.2023 у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 14:46
Від отриманих на війні травм у лікарні помер воїн з Луцька
Сьогодні, 14:18
Як у волинській громаді працює інклюзивно-ресурсний центр. ВІДЕО
Сьогодні, 14:05
За добу на Волині сталося 4 пожежі
Сьогодні, 12:43
Медіа