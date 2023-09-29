Від отриманих на війні травм у лікарні помер воїн з Луцька

Від отриманих на війні травм у лікарні помер воїн з Луцька
Луцька міська територіальна громада втратила ще одного сина у війні з російськими окупантами.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Мосорук Анатолій Олександрович, 25.03.1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.

Головний сержант Мосорук Анатолій Олександрович помер 29.09.2023 у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: війна, смерть
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