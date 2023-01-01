У волинському лісі виявили двох чоловіків з незареєстрованою зброєю





Повідомляють волинські лісівники.



Очевидно, браконьєри планували незаконне добування тварини, проте лісова охорона встигла попередити злочин.



На місце події викликали поліцію. Склали протокол про порушення.

Мисливську рушницю вилучено правоохоронними органами.

Вкотре наголошуємо: у час війни будь-яке полювання заборонене. Перебування людини в лісі зі зброєю - вже суттєве порушення закону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 вересня, близько 23:00 год під час рейду єгерською службою на території мисливських угідь філії «Любешівське лісомисливське господарство» ДП "Ліси України" було виявлено двох осіб із незареєстрованою мисливською рушницею.Повідомляють волинські лісівники.Очевидно, браконьєри планували незаконне добування тварини, проте лісова охорона встигла попередити злочин.На місце події викликали поліцію. Склали протокол про порушення.Мисливську рушницю вилучено правоохоронними органами.Вкотре наголошуємо: у час війни будь-яке полювання заборонене. Перебування людини в лісі зі зброєю - вже суттєве порушення закону.

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