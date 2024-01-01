У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія

трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Карпенка-Карого.



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За словами очевидців, аварія сталася зранку. Внаслідок удару один із автомобілів виїхав на узбіччя.



Автомобіль отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не постраждав.



На місці аварії працювали патрульна поліція та рятувальники.



У ГУ Національної поліції у Волинській області та у Патрульній поліції Луцька підтвердили, що автопригода сталася на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. За словами речниці ГУ Національної поліції Ольги Бузулук, у результаті ДТП потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сьогодні, 15 лютого,на вулиці Карпенка-Карого.Про це пише ВСН За словами очевидців, аварія сталася зранку. Внаслідок удару один із автомобілів виїхав на узбіччя.Автомобіль отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не постраждав.На місці аварії працювали патрульна поліція та рятувальники.У ГУ Національної поліції у Волинській області та у Патрульній поліції Луцька підтвердили, що автопригода сталася на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. За словами речниці ГУ Національної поліції, у результаті ДТП потерпілих немає.

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