У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія
Сьогодні, 14:47
В обласному центрі Волині сьогодні, 15 лютого, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Карпенка-Карого.
Про це пише ВСН.
За словами очевидців, аварія сталася зранку. Внаслідок удару один із автомобілів виїхав на узбіччя.
Автомобіль отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не постраждав.
На місці аварії працювали патрульна поліція та рятувальники.
У ГУ Національної поліції у Волинській області та у Патрульній поліції Луцька підтвердили, що автопригода сталася на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. За словами речниці ГУ Національної поліції Ольги Бузулук, у результаті ДТП потерпілих немає.
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Про це пише ВСН.
За словами очевидців, аварія сталася зранку. Внаслідок удару один із автомобілів виїхав на узбіччя.
Автомобіль отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не постраждав.
На місці аварії працювали патрульна поліція та рятувальники.
У ГУ Національної поліції у Волинській області та у Патрульній поліції Луцька підтвердили, що автопригода сталася на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. За словами речниці ГУ Національної поліції Ольги Бузулук, у результаті ДТП потерпілих немає.
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