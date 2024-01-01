У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія

У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія
В обласному центрі Волині сьогодні, 15 лютого, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Карпенка-Карого.

Про це пише ВСН.

За словами очевидців, аварія сталася зранку. Внаслідок удару один із автомобілів виїхав на узбіччя.
У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія

Автомобіль отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не постраждав.

На місці аварії працювали патрульна поліція та рятувальники.
У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія

У ГУ Національної поліції у Волинській області та у Патрульній поліції Луцька підтвердили, що автопригода сталася на вулиці Карпенка Карого у Луцьку. За словами речниці ГУ Національної поліції Ольги Бузулук, у результаті ДТП потерпілих немає.

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Теги: ДТП, Луцьк
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