«Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО

«Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії», – генсек НАТО
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та його режим від початку були співучасниками Кремля у розв’язанні агресивної війни проти України, але народ Білорусі, як і будь-який народ світу, заслуговує на те, щоб жити в умовах свободи й демократії.

Про це під час спілкування з журналістами перед початком Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент Лукашенко й Білорусь були початковим пунктом у російській агресії проти України. Коли росія нагромаджувала війська вздовж українських кордонів перед вторгненням, вони говорили, що це лише розгортання. Велика частина вторгнення була здійснена саме з Білорусі. Тож Білорусь була співучасницею російської агресії проти України від початку», - зауважив керівник Альянсу, відповідаючи на запитання білоруського журналіста щодо ставлення НАТО до подій у РБ.

При цьому він зауважив, що Білорусь, як і будь-яка інша країна світу, гідні того, щоб жити в умовах свободи й демократії.

«НАТО побудоване на ключових цінностях свободи й демократії. Ми переконані, що всі народи мають право жити вільно в умовах свободи й демократії. Це стосується також і народу Білорусі», - додав Столтенберг.

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Теги: Лукашенко, Білорусь, війна, росія
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