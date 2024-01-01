На Волині загорівся трактор

На Волині загорівся трактор
На Волині рятувальники ліквідували загорання трактора.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора ввечері, 14 лютого, в селі Запруддя Сошичненської громади трапилася пожежа трактора.

На місце події прибув черговий підрозділ 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Сошичне.

Рятувальники за допомогою пінного ствола ліквідували загорання та запобігли повному знищенню транспортного засобу.
На Волині загорівся трактор

Причина займання — встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, трактор, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Конструктор «Укроборонпрому» працював на розвідки рф та Ірану
Сьогодні, 12:05
У місті на Волині на бездоріжжі застрягла «швидка», яка везла хворого до лікарні
Сьогодні, 11:50
На Волині загорівся трактор
Сьогодні, 11:47
Священники ПЦУ привезли на фронт допомогу волинським воїнам
Сьогодні, 11:36
«Авдіївське пекло»: 3-тя ОШБр розповіла про надзвичайно критичну ситуацію в місті
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
На Волині горіла господарська споруда На Волині горіла господарська споруда
14 лютий, 10:30
На Волині під час пожежі загинула 30-річна жінка На Волині під час пожежі загинула 30-річна жінка
11 лютий, 13:40
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
10 лютий, 20:55
На Волині горів двоповерховий житловий будинок На Волині горів двоповерховий житловий будинок
10 лютий, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повалій заробила кримінал за колабораціонізм
Сьогодні, 12:34
 0
На Волині викрили злочинне угруповання з наркотиками на мільйон гривень
Сьогодні, 12:25
 0
​У Нацполіції пояснили, кого вважають ухилянтом і як це карається
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині заблокували «Ягодин» для польських фур
Сьогодні, 12:07
 0
Конструктор «Укроборонпрому» працював на розвідки рф та Ірану
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8