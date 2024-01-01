На Волині загорівся трактор





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вчора ввечері, 14 лютого, в селі Запруддя Сошичненської громади трапилася пожежа трактора.



На місце події прибув черговий підрозділ 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Сошичне.



Рятувальники за допомогою пінного ствола ліквідували загорання та запобігли повному знищенню транспортного засобу.



Причина займання — встановлюється.

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