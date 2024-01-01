На Волині загорівся трактор
Сьогодні, 11:47
На Волині рятувальники ліквідували загорання трактора.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора ввечері, 14 лютого, в селі Запруддя Сошичненської громади трапилася пожежа трактора.
На місце події прибув черговий підрозділ 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Сошичне.
Рятувальники за допомогою пінного ствола ліквідували загорання та запобігли повному знищенню транспортного засобу.
Причина займання — встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора ввечері, 14 лютого, в селі Запруддя Сошичненської громади трапилася пожежа трактора.
На місце події прибув черговий підрозділ 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Сошичне.
Рятувальники за допомогою пінного ствола ліквідували загорання та запобігли повному знищенню транспортного засобу.
Причина займання — встановлюється.
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