«Авдіївське пекло»: 3-тя ОШБр розповіла про надзвичайно критичну ситуацію в місті
Сьогодні, 11:20
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
Про це повідомили у бригаді.
Воїни розповіли, що ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична.
Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.
Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.
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Про це повідомили у бригаді.
Воїни розповіли, що ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична.
Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.
Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.
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