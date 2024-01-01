Захисники знищили ще 950 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 399090 (+950) осіб,



– танків - 6442 (+9),



– бойових броньованих машин - 12090 (+47),



– артилерійських систем - 9620 (+54),



– РСЗВ - 984 (+0),



– засоби ППО - 671 (+0),



– літаків - 332 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33),



– крилаті ракети - 1882 (+0),



– кораблі / катери - 25 (+1),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29),



– спеціальна техніка -1524 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу українські захисники ліквідували ще 950 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 399090 (+950) осіб,– танків - 6442 (+9),– бойових броньованих машин - 12090 (+47),– артилерійських систем - 9620 (+54),– РСЗВ - 984 (+0),– засоби ППО - 671 (+0),– літаків - 332 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33),– крилаті ракети - 1882 (+0),– кораблі / катери - 25 (+1),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29),– спеціальна техніка -1524 (+1).Дані уточнюються.

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