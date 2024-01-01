Захисники знищили ще 950 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
За добу українські захисники ліквідували ще 950 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 399090 (+950) осіб,
– танків - 6442 (+9),
– бойових броньованих машин - 12090 (+47),
– артилерійських систем - 9620 (+54),
– РСЗВ - 984 (+0),
– засоби ППО - 671 (+0),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33),
– крилаті ракети - 1882 (+0),
– кораблі / катери - 25 (+1),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29),
– спеціальна техніка -1524 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 399090 (+950) осіб,
– танків - 6442 (+9),
– бойових броньованих машин - 12090 (+47),
– артилерійських систем - 9620 (+54),
– РСЗВ - 984 (+0),
– засоби ППО - 671 (+0),
– літаків - 332 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33),
– крилаті ракети - 1882 (+0),
– кораблі / катери - 25 (+1),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29),
– спеціальна техніка -1524 (+1).
Дані уточнюються.
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