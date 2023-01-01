Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни

Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни
Окупаційні війська продовжують свій наступ на сході, зосереджуючи увагу одразу на декількох напрямках. При цьому українські захисники відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

Зокрема, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Своєю чергою українські бійці в Луганській області відбили ворожі атаки в напрямку таких населених пунктів: Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка.
Британія оновила карту боїв в Україні: де наступають росіяни

Тим часом окупати не припиняють атакувати і на Донецькому фронті, а саме районі населених пунктів Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар. ЗСУ відбили ворожі атаки.

Разом з тим українські бійці дають відсіч ворогові і в Харківській області (де росіяни теж намагаються активізувати дії), а саме в районі Гряниківки і Синьківки у Куп’янському районі

Щодо півдня, то ситуація, як-от на Запорізькому напрямку залишається контрольованою. Там окупанти наступальних дій не вели, але продовжували завдавати ударів по позиціях наших підрозділів вздовж лінії зіткнення.


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Теги: Росія, Україна, війна
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