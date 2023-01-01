У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки

У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, виявленої 16 лютого після того, як РФ вкотре вдалася до масованого обстрілу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".

Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.

Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.

Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.

Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Молдова, ракета, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
Сьогодні, 16:21
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
Сьогодні, 15:49
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Сьогодні, 15:08
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети У Молдові біля кордону з Україною впали уламки ракети
14 січень, 17:20
Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною Нічна масована атака: в Молдові знову знайшли уламки ракети біля кордону з Україною
16 лютий, 14:40
Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна
13 лютий, 12:41
Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду
10 лютий, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
Сьогодні, 16:21
 0
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
Сьогодні, 15:49
 0
Лукашенко заявив, що готовий виробляти в Білорусі штурмовики Су-25
Сьогодні, 15:30
 0
Звільнена з полону прикордонниця з Волині повернулася на службу. ФОТО
Сьогодні, 15:08
 0
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8