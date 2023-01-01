У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
Сьогодні, 15:49
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, виявленої 16 лютого після того, як РФ вкотре вдалася до масованого обстрілу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".
Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.
Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.
Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.
Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".
Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.
Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.
Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.
Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Старовижівщині відбудуться навчальні стрільби
Сьогодні, 16:21
У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки
Сьогодні, 15:49
На Волині зросла кількість хворих на ГРВІ
Сьогодні, 14:34
Медіа