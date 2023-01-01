У Молдові завершили пошуки уламків ракети, що впала 16 лютого: перші висновки





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За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".



Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.



Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.



Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.



Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Молдові завершили пошуки уламків ракети, виявленої 16 лютого після того, як РФ вкотре вдалася до масованого обстрілу України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.За даними МВС Молдови, знайдені на кордоні з Україною уламки ракети "не становлять жодної небезпеки".Там також розповіли, що залишки ракети зберігаються на території сектору прикордонної поліції КПП Ларга. Згодом їх відправлять на експертизу.Як зазначили у відомстві, прикордонна поліція порушила кримінальну справу, яку разом із зібраними матеріалами передадуть до прокуратури.Нагадаємо, 16 лютого у Молдові знову виявили уламки ракети біля кордону з Україною. На цей раз їх виявили після нічної масованої повітряної атаки росіян на мирні українські міста.Наголошувалося, що це вже четвертий випадок, коли у Молдові падають залишки ракет від бомбардувань України.

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