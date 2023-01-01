Готував їжу для президентів: кухар з Волині тепер на передовій

Боєздатність кожного українського воїна залежить, в першу чергу, від його харчування. Саме тому військовослужбовцям 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони пощастило: їх годує справжній професіонал своєї справи!із позивним «Лом» раніше працював кухарем у військовій їдальні, створеній за стандартами НАТО. У цивільному житті він – кухар елітних ресторанів та курортних закладів. Під час служби в армії кілька років тому «Лому» доводилося готувати їжу для поважних делегацій, у тому числі – для українських президентів.«Я годував і Порошенка, і Зеленського. Вони були задоволені», – скромно зауважив «Лом».Військовий кухар каже, що в армії акцент робиться на лімітованому харчуванні із дотриманням норм калорійності.«Скажімо, часто готуємо каші. Адже ставиться завдання, щоб люди їли ситно і калорійно. І щоб максимально швидко наїдались. Також важливо, щоб бійці на цьому харчуванні набирали масу. Щоб мали силу і могли її витрачати під час служби», – розповів Богдан.Але не кашами єдиними. Кухар зізнався, що часто експериментує на кухні, готуючи різноманітні смаколики для своїх побратимів.«Мусимо дотримуватись меню-розкладки. Але стараємось, щоб їжа була, як удома, – говорить Богдан. – Бо люди сумують за рідними, згадують дружину, маму, бабусю… І їм хочеться розрядити військову буденність хоча би прийомом їжі із думками про родичів».«Лом» додає, що найкращою подякою від побратимів за смачне харчування є, коли хлопці приходять і кажуть: «Як тепер мене дружина буде вдома годувати після твоїх страв?».