На Волині матері загиблого Героя Олега Снитюка вручили посмертну нагороду сина





Про це повідомили у Цуманській громаді.



«Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського «Про відзначення державними нагородами» за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено (посмертно) медаллю «Захиснику Вітчизни» Снитюка Олега Юрійовича, який загинув 29 червня 2022 року в Донецькій області, поблизу н.п.Мазанівка», - йдеться в дописі.



Державну нагороду від імені Президента України мамі загиблого воїна - Інні Георгіївні, вручив представник Луцького РТЦК та СП м.Ківерці капітан Віталій Котеленець та висловив глибоку шану і вдячність за виховання сина справжнім патріотом України.



Нагдаємо, житель села Холоневичі Олег Снитюк, 1999 року народження,

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