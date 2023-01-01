У Луцьку люди перекрили дорогу: відома причина

У Луцьку люди перекрили дорогу: відома причина
Протестувальники в Луцьку 31 липня перекрили дорогу на вулиці Львівській. Люди пояснили, що в такий спосіб хочуть відстояти своє житло у будинках на Агрономічній у районі цукрового заводу.

Про це ВСН повідомила одна з протестувальниць.

Так, за словами жінки, наразі нове керівництво цукрового заводу робить усе можливе, аби виселити до 70 людей з квартир, які ті отримали 40-50 років тому.

«З п'ятниці нам вимкнули воду і світло, в період такої спеки - це крах усій нашій консервації. Люди вже повикидали усе, що могли з морозильних камер. Новий директор цукрового сказав: душитиму водою, світлом і газом», - пояснила жінка.

Зі слів протестувальників, нове керівництво цукрового заводу хоче, аби люди переїхали до гуртожитку, а на місці будинку - мають будувати нові очисні.

Наразі люди розблокували рух транспорту. Поліцейські спробують владнати питання у міській раді з новим керівництвом цукрового заводу. Якщо ж лучанам не повернуть їхні квартири, обіцють знову вийти на протест.

Заступник міського голови Ірина Чебелюк відмовилась давати коментарі телефоном, лише повідомила, що згідно з документами будинок - нежитлове приміщення.

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