На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» внаслідок перекидання загорілося авто: загинули двоє людей





Про це повідомили у патрульній поліції Рівненщини.



Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль «Renault Duster»: на місці загинули двоє осіб.



Слідчо-оперативна група Сарненського РВП та слідчий слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.



Рух на цій ділянці ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомлення про автопригоду на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Городець надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 31 липня, об 11:37.Про це повідомили у патрульній поліції Рівненщини.Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль «Renault Duster»: на місці загинули двоє осіб.Слідчо-оперативна група Сарненського РВП та слідчий слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.Рух на цій ділянці ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські.

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