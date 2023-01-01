На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» внаслідок перекидання загорілося авто: загинули двоє людей

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» внаслідок перекидання загорілося авто: загинули двоє людей
Повідомлення про автопригоду на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у селі Городець надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 31 липня, об 11:37.

Про це повідомили у патрульній поліції Рівненщини.

Попередньо відомо, що внаслідок перекидання загорівся автомобіль «Renault Duster»: на місці загинули двоє осіб.

Слідчо-оперативна група Сарненського РВП та слідчий слідчого управління встановлюють усі обставини ДТП.

Рух на цій ділянці ускладнений. Його регулюють патрульні поліцейські.

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