Ракетна атака на Кривий Ріг: серед загиблих матір з дитиною
Сьогодні, 14:50
Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинули четверо людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«На жаль… Трагічна звістка. Вже четверо загиблих у Кривому Розі. Серед них 10-річна дитина», – йдеться в повідомленні.
Під завалами ще можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина.
Пошукова операція триває.
Як повідомив голова ВА міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в ефірі телемарафону, усього поранених - 53.
«Найновіша інформація, на жаль, така: 53 людини поранені, у тому числі три дитини. Із поранених троє людей у важкому стані й один - у надважкому стані. 4 людини на зараз загиблі - два чоловіки і родина: мати 45 років і дівчинка 10 років», - сказав Вілкул.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«На жаль… Трагічна звістка. Вже четверо загиблих у Кривому Розі. Серед них 10-річна дитина», – йдеться в повідомленні.
Під завалами ще можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина.
Пошукова операція триває.
Як повідомив голова ВА міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в ефірі телемарафону, усього поранених - 53.
«Найновіша інформація, на жаль, така: 53 людини поранені, у тому числі три дитини. Із поранених троє людей у важкому стані й один - у надважкому стані. 4 людини на зараз загиблі - два чоловіки і родина: мати 45 років і дівчинка 10 років», - сказав Вілкул.
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