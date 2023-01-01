Ракетна атака на Кривий Ріг: серед загиблих матір з дитиною

Ракетна атака на Кривий Ріг: серед загиблих матір з дитиною
Внаслідок атаки на Кривий Ріг загинули четверо людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На жаль… Трагічна звістка. Вже четверо загиблих у Кривому Розі. Серед них 10-річна дитина», – йдеться в повідомленні.

Під завалами ще можуть бути люди. Також надзвичайники вже врятували чотирьох людей. З них – одна дитина.

Пошукова операція триває.

Як повідомив голова ВА міста Кривий Ріг Олександр Вілкул в ефірі телемарафону, усього поранених - 53.

«Найновіша інформація, на жаль, така: 53 людини поранені, у тому числі три дитини. Із поранених троє людей у важкому стані й один - у надважкому стані. 4 людини на зараз загиблі - два чоловіки і родина: мати 45 років і дівчинка 10 років», - сказав Вілкул.

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