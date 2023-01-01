Нарахування за додаткові куби води: як це відбувається у Луцьку. ВІДЕО

Нарахування за додаткові куби води: як це відбувається у Луцьку. ВІДЕО
Щомісяця у кожному багатоквартирному будинку Луцька накопичується не менше 6% спожитої води, яка лишається не облікованою.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора "Волиньстандартметрології" Тетяна Єрко.

Усі недообліки, спожитої у багатоквартирному будинку води, розподіляють між споживачами. Суспільне розпитало в комунальників, як відбувається нарахування за додаткові куби води і чому важлива якість і повірка лічильників у квартирах.

Пояснення Луцькводоканалу

Щотижня "Луцькводоканал" отримує до 10 заяв від мешканців, які просять роз’яснити нарахування за додаткові куби води, яких не показав квартирний лічильник.

У 90 % луцьких багатоповерхівках встановлені загальнобудинкові лічильники обліку води, – розказав Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк. Ці прилади показують більше споживання, ніж сумарні показники з квартирних лічильників.

"Люди звикли, що вони платять по тому лічильнику своєму, який показує цифру. Але, тепер крім показника лічильника, ще є певні нарахування і деколи вони складають 30 % до суми. Тому в людей виникає питання, а що це?", – говорить Гуменюк і додає, що це називається метрологічна складова.

Чому виникає метрологічна похибка

Одна з причин похибки – різні класи точності лічильників. Найточніші – класу "С", саме вони встановлені у якості загальнобудинкових. У квартирах більшості лучан – найпростіші, класів "а" та "В".

"Загальнобудинковий стоїть високоточний лічильник. І він обліковує ту воду, на який не реагує клас «А». Тому послуга споживається, але не може бути облікована. Стоїть прилад обліку, який не може це врахувати", – пояснив Гуменюк.

Якщо в багатоповерхівці немає жодного індивідуального лічильника, то показник загальнобудинкового приладу обліку ділиться між усіма квартирами. Якщо ж в будинку є квартирні лічильники – до показників кожної квартири додається показник необлікованої води, яка "зайшла у будинок".

Що лучани знають про облік води

Суспільне розпитало у лучан, чи знають вони про нюанси обліку води у своїх помешканнях і додаткові нарахування від Луцькводоканалу. Коментарі споживачів – у відео.

За словами керівника Луцькводоканалу Віктора Гуменюка, 95% мешканців обласного центру вчасно і в повному обсязі оплачують за водовідведення і водопостачання. Решта, каже, системно не платять.

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Теги: Луцьк, вода, лічильники
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