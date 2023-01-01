Нарахування за додаткові куби води: як це відбувається у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Єрко.



Усі недообліки, спожитої у багатоквартирному будинку води, розподіляють між споживачами. Суспільне розпитало в комунальників, як відбувається нарахування за додаткові куби води і чому важлива якість і повірка лічильників у квартирах.



Пояснення Луцькводоканалу



Щотижня "Луцькводоканал" отримує до 10 заяв від мешканців, які просять роз’яснити нарахування за додаткові куби води, яких не показав квартирний лічильник.



У 90 % луцьких багатоповерхівках встановлені загальнобудинкові лічильники обліку води, – розказав Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк. Ці прилади показують більше споживання, ніж сумарні показники з квартирних лічильників.



"Люди звикли, що вони платять по тому лічильнику своєму, який показує цифру. Але, тепер крім показника лічильника, ще є певні нарахування і деколи вони складають 30 % до суми. Тому в людей виникає питання, а що це?", – говорить Гуменюк і додає, що це називається метрологічна складова.



Чому виникає метрологічна похибка



Одна з причин похибки – різні класи точності лічильників. Найточніші – класу "С", саме вони встановлені у якості загальнобудинкових. У квартирах більшості лучан – найпростіші, класів "а" та "В".



"Загальнобудинковий стоїть високоточний лічильник. І він обліковує ту воду, на який не реагує клас «А». Тому послуга споживається, але не може бути облікована. Стоїть прилад обліку, який не може це врахувати", – пояснив Гуменюк.



Якщо в багатоповерхівці немає жодного індивідуального лічильника, то показник загальнобудинкового приладу обліку ділиться між усіма квартирами. Якщо ж в будинку є квартирні лічильники – до показників кожної квартири додається показник необлікованої води, яка "зайшла у будинок".



Що лучани знають про облік води



Суспільне розпитало у лучан, чи знають вони про нюанси обліку води у своїх помешканнях і додаткові нарахування від Луцькводоканалу. Коментарі споживачів – у відео.



За словами керівника Луцькводоканалу Віктора Гуменюка, 95% мешканців обласного центру вчасно і в повному обсязі оплачують за водовідведення і водопостачання. Решта, каже, системно не платять.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щомісяця у кожному багатоквартирному будинку Луцька накопичується не менше 6% спожитої води, яка лишається не облікованою.Про це розповіла Суспільному заступниця директора "Волиньстандартметрології"Усі недообліки, спожитої у багатоквартирному будинку води, розподіляють між споживачами. Суспільне розпитало в комунальників, як відбувається нарахування за додаткові куби води і чому важлива якість і повірка лічильників у квартирах.Щотижня "Луцькводоканал" отримує до 10 заяв від мешканців, які просять роз’яснити нарахування за додаткові куби води, яких не показав квартирний лічильник.У 90 % луцьких багатоповерхівках встановлені загальнобудинкові лічильники обліку води, – розказав Суспільному керівник комунального підприємства "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк. Ці прилади показують більше споживання, ніж сумарні показники з квартирних лічильників."Люди звикли, що вони платять по тому лічильнику своєму, який показує цифру. Але, тепер крім показника лічильника, ще є певні нарахування і деколи вони складають 30 % до суми. Тому в людей виникає питання, а що це?", – говорить Гуменюк і додає, що це називається метрологічна складова.Одна з причин похибки – різні класи точності лічильників. Найточніші – класу "С", саме вони встановлені у якості загальнобудинкових. У квартирах більшості лучан – найпростіші, класів "а" та "В"."Загальнобудинковий стоїть високоточний лічильник. І він обліковує ту воду, на який не реагує клас «А». Тому послуга споживається, але не може бути облікована. Стоїть прилад обліку, який не може це врахувати", – пояснив Гуменюк.Якщо в багатоповерхівці немає жодного індивідуального лічильника, то показник загальнобудинкового приладу обліку ділиться між усіма квартирами. Якщо ж в будинку є квартирні лічильники – до показників кожної квартири додається показник необлікованої води, яка "зайшла у будинок".Суспільне розпитало у лучан, чи знають вони про нюанси обліку води у своїх помешканнях і додаткові нарахування від Луцькводоканалу. Коментарі споживачів – у відео.За словами керівника Луцькводоканалу, 95% мешканців обласного центру вчасно і в повному обсязі оплачують за водовідведення і водопостачання. Решта, каже, системно не платять.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію