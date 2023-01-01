Розпочалася реєстрація автобусів в онлайн-черзі для проїзду через «Ягодин - Дорогуськ»

Розпочалася реєстрація автобусів в Електронній черзі перетину кордону для проїзду через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ».Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.З вівторка, 1 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua."Графік руху автобусів залишається незмінними. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі, варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів", - йдеться в повідомленні.Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:◾ на сайті echerha.gov.ua натиснути “Стати в чергу”;◾ обрати “Автобус” та натиснути “Стати в чергу”;◾ обрати пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ. Для автобусів”;◾ заповнити дані водія, дані автобуса;◾ перевірити всі внесені дані та натиснути “Стати в чергу”.Зазначається, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;◾ дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.