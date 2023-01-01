Розпочалася реєстрація автобусів в онлайн-черзі для проїзду через «Ягодин - Дорогуськ»

Розпочалася реєстрація автобусів в онлайн-черзі для проїзду через «Ягодин - Дорогуськ»
Розпочалася реєстрація автобусів в Електронній черзі перетину кордону для проїзду через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

З вівторка, 1 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону на сайті echerha.gov.ua.

"Графік руху автобусів залишається незмінними. Пасажирським перевізникам, що зареєструвались в онлайн-черзі, варто приїздити до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час. В тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів", - йдеться в повідомленні.

Для бронювання місця в єЧерзі водію автобусу потрібно:

◾ на сайті echerha.gov.ua натиснути “Стати в чергу”;

◾ обрати “Автобус” та натиснути “Стати в чергу”;

◾ обрати пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ. Для автобусів”;

◾ заповнити дані водія, дані автобуса;

◾ перевірити всі внесені дані та натиснути “Стати в чергу”.

Зазначається, що водій автобуса може продовжити чергу 1 раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу;

◾ дані про водія чи транспортний засіб можна змінити 1 раз. При цьому місце в черзі буде збережене.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська митниця, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 16:15
У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 16:00
Розпочалася реєстрація автобусів в онлайн-черзі для проїзду через «Ягодин - Дорогуськ»
Сьогодні, 15:55
Нарахування за додаткові куби води: як це відбувається у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:31
Понад 200 чоловіків із громади на Волині боронять Україну на передовій
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО Через «Ягодин» намагались провезти рибальське спорядження на понад 3 мільйони гривень. ФОТО
20 червень, 16:15
Блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень: яка ситуація на «Ягодині» Блокування польськими перевізниками Дорогуська триває уже тиждень: яка ситуація на «Ягодині»
11 травень, 16:50
Протести польських перевізників: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску Протести польських перевізників: повідомили про ситуацію на волинських пунктах пропуску
08 травень, 17:06
Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин» Через протести польських перевізників можливе ускладнення руху вантажівок через «Ягодин»
04 травень, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мобілізація 80% чоловіків»: у ЗСУ зробили важливу заяву
Сьогодні, 17:15
 0
З Волині відправлять автомобіль для військових на Запорізький напрямок. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині розшукують безвісти зниклого 61-річного чоловіка
Сьогодні, 16:37
 0
На заводі у Луцьку померла працівниця
Сьогодні, 16:25
 0
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8