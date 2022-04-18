У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів

У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 31 липня, з 17:30 до 18:30 волинські піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

"Розмінування відбудеться біля с. Березолуки Луцького району. На прилеглих територіях лунатимуть вибухи. Ситуація планова і контрольована - без паніки", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, розмінування, вибухи, піротехніки
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