Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13:41
У Ковелі нетверезий водій скоїв ДТП: авто перекинулося на дах.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це сьогодні вранці, 31 липня. Близько 8-ї години інспекторам надійшло повідомлення, що на вулиці Волі сталася автопригода. Коли патрульні прибули на місце, то виявили автомобіль Volkswagen, який був перекинутий посеред проїзної частини.
З’ясувалося, що керував авто 29-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.
Він також не зміг пред’явити поліцейським посвідчення водія, реєстраційний документ та страховий поліс.
На чоловіка склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це сьогодні вранці, 31 липня. Близько 8-ї години інспекторам надійшло повідомлення, що на вулиці Волі сталася автопригода. Коли патрульні прибули на місце, то виявили автомобіль Volkswagen, який був перекинутий посеред проїзної частини.
З’ясувалося, що керував авто 29-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.
Він також не зміг пред’явити поліцейським посвідчення водія, реєстраційний документ та страховий поліс.
На чоловіка склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку люди перекрили дорогу: відома причина
Сьогодні, 13:50
Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13:41
Готував їжу для президентів: кухар з Волині тепер на передовій
Сьогодні, 13:08
Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: слідчі наразі не мають підтвердження диверсії
Сьогодні, 12:45
Медіа