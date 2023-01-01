Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО

У Ковелі нетверезий водій скоїв ДТП: авто перекинулося на дах.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сталося це сьогодні вранці, 31 липня. Близько 8-ї години інспекторам надійшло повідомлення, що на вулиці Волі сталася автопригода. Коли патрульні прибули на місце, то виявили автомобіль Volkswagen, який був перекинутий посеред проїзної частини.З’ясувалося, що керував авто 29-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.Він також не зміг пред’явити поліцейським посвідчення водія, реєстраційний документ та страховий поліс.На чоловіка склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.