Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО

Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО
У Ковелі нетверезий водій скоїв ДТП: авто перекинулося на дах.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сталося це сьогодні вранці, 31 липня. Близько 8-ї години інспекторам надійшло повідомлення, що на вулиці Волі сталася автопригода. Коли патрульні прибули на місце, то виявили автомобіль Volkswagen, який був перекинутий посеред проїзної частини.

З’ясувалося, що керував авто 29-річний чоловік. Під час спілкування поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування на місці події чи у медзакладі громадянин відмовився.

Він також не зміг пред’явити поліцейським посвідчення водія, реєстраційний документ та страховий поліс.
Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО

На чоловіка склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, ДТП, патрульні, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку люди перекрили дорогу: відома причина
Сьогодні, 13:50
Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13:41
Готував їжу для президентів: кухар з Волині тепер на передовій
Сьогодні, 13:08
Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: слідчі наразі не мають підтвердження диверсії
Сьогодні, 12:45
На Волині матері загиблого Героя Олега Снитюка вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
У Ковелі п'яний 20-річний водій в’їхав в дорожню огорожу. ФОТО У Ковелі п'яний 20-річний водій в’їхав в дорожню огорожу. ФОТО
03 липень, 14:35
На Волині п'яний водій втікав від патрульних. ФОТО На Волині п'яний водій втікав від патрульних. ФОТО
01 червень, 14:31
Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат
05 квітень, 13:25
У Ковелі водій вантажівки пропонував патрульним хабар У Ковелі водій вантажівки пропонував патрульним хабар
01 квітень, 15:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку люди перекрили дорогу: відома причина
Сьогодні, 13:50
 0
Авто перекинулося на дах: на Волині 29-річний п'яний водій скоїв ДТП. ФОТО
Сьогодні, 13:41
 0
Готував їжу для президентів: кухар з Волині тепер на передовій
Сьогодні, 13:08
 0
Авіакатастрофа з керівництвом МВС у Броварах: слідчі наразі не мають підтвердження диверсії
Сьогодні, 12:45
 0
На Волині матері загиблого Героя Олега Снитюка вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8