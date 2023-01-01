Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу

Троє волинських спортсменів привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу
Троє волинських спортсменів у складі молодіжної національної збірної привезли нагороди з чемпіонату світу з грепплінгу-2023, який відбувся у польському місті Варшава.

Як повідомив головний тренер одного з луцьких спортклубів і керівник федерації грепплінгу Волині Михайло Савчук, спортсмени зробили суттєвий внесок в загальну скарбничку збірної, пише Суспільне.

З його слів, два "срібла" для Волині здобули лучани Дмитро Петріщєв, який змагався у ваговій категорії 63 кг, та Захар Гончарук (вагова категорія 85 кг).

"Ми повертаємось назад у Луцьк з крутим результатом та новим досвідом. Це був конкурентний і сильний чемпіонат. Для волинських грепплерів це був перший і дуже результативний досвід виступу на топовому UWW WORLD GRAPPLING CHAMPIONSHIP", — зазначив лучанин Михайло Савчук.

Ще один волинянин Іван Поремчук боровся у ваговій категорії 92 кг. Йому вдалося отримати бронзову нагороду.

Також збірну Волині, розповів керівник обласної федерації, представляли ще двоє борців — Максим Торчило та Дмитро Бориков, проте обидва поступилися сильнішим супротивникам в 1/4 фіналу змагань.

Участь у чемпіонаті світу з грепплінгу-2023 взяли пів тисячі борців із 32-ох країн. Молодіжна українська збірна посіла друге місце у світовому рейтингу, — додав Михайло Савчук.

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Теги: спорт, Волинь, грепплінг
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