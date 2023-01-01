Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій

Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.

Відповідне відео опублікували у тіктоці та інших соцмережах, - повідомляє ІА Конкурент.

Перед пропозицією дівчині зав'язали очі й провели до коханого.

Сам же хлопець ретельно підійшов до підготовки. Він виклав доріжку з троянд, що вела до нього. На одному коліні з квітами та обручкою в руках чекав свою дівчину. Вона сказала – «Так!».

Окрім доріжки з квітів на дівчину чекав накритий смаколиками та прикрашений свічками стіл просто неба.

Коло пари зібрались чимало людей. Усі аплодували і раділи за наречених.

«Життя продовжується допоки є кохання», – підписали відео у соцмережі.

У коментарях під відео користувачі зазначали, що чоловік молодець і така пропозиція дуже мила і зворушлива.

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Теги: Волинь, Луцьк, романтика
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