Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій





Відповідне відео опублікували у тіктоці та інших соцмережах, - повідомляє



Перед пропозицією дівчині зав'язали очі й провели до коханого.



Сам же хлопець ретельно підійшов до підготовки. Він виклав доріжку з троянд, що вела до нього. На одному коліні з квітами та обручкою в руках чекав свою дівчину. Вона сказала – «Так!».



Окрім доріжки з квітів на дівчину чекав накритий смаколиками та прикрашений свічками стіл просто неба.



Коло пари зібрались чимало людей. Усі аплодували і раділи за наречених.



«Життя продовжується допоки є кохання», – підписали відео у соцмережі.



У коментарях під відео користувачі зазначали, що чоловік молодець і така пропозиція дуже мила і зворушлива.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.Відповідне відео опублікували у тіктоці та інших соцмережах, - повідомляє ІА Конкурент Перед пропозицією дівчині зав'язали очі й провели до коханого.Сам же хлопець ретельно підійшов до підготовки. Він виклав доріжку з троянд, що вела до нього. На одному коліні з квітами та обручкою в руках чекав свою дівчину. Вона сказала – «Так!».Окрім доріжки з квітів на дівчину чекав накритий смаколиками та прикрашений свічками стіл просто неба.Коло пари зібрались чимало людей. Усі аплодували і раділи за наречених.«Життя продовжується допоки є кохання», – підписали відео у соцмережі.У коментарях під відео користувачі зазначали, що чоловік молодець і така пропозиція дуже мила і зворушлива.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію