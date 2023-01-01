Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
Сьогодні, 15:11
У Луцьку ввечері 25 серпня біля РАЦСу, що на проспекті Соборності, хлопець романтично освідчився своїй коханій.
Відповідне відео опублікували у тіктоці та інших соцмережах, - повідомляє ІА Конкурент.
Перед пропозицією дівчині зав'язали очі й провели до коханого.
Сам же хлопець ретельно підійшов до підготовки. Він виклав доріжку з троянд, що вела до нього. На одному коліні з квітами та обручкою в руках чекав свою дівчину. Вона сказала – «Так!».
Окрім доріжки з квітів на дівчину чекав накритий смаколиками та прикрашений свічками стіл просто неба.
Коло пари зібрались чимало людей. Усі аплодували і раділи за наречених.
«Життя продовжується допоки є кохання», – підписали відео у соцмережі.
У коментарях під відео користувачі зазначали, що чоловік молодець і така пропозиція дуже мила і зворушлива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне відео опублікували у тіктоці та інших соцмережах, - повідомляє ІА Конкурент.
Перед пропозицією дівчині зав'язали очі й провели до коханого.
Сам же хлопець ретельно підійшов до підготовки. Він виклав доріжку з троянд, що вела до нього. На одному коліні з квітами та обручкою в руках чекав свою дівчину. Вона сказала – «Так!».
Окрім доріжки з квітів на дівчину чекав накритий смаколиками та прикрашений свічками стіл просто неба.
Коло пари зібрались чимало людей. Усі аплодували і раділи за наречених.
«Життя продовжується допоки є кохання», – підписали відео у соцмережі.
У коментарях під відео користувачі зазначали, що чоловік молодець і така пропозиція дуже мила і зворушлива.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Доріжка з троянд, свічки, смаколики: у Луцьку хлопець підготував романтичне освідчення коханій
Сьогодні, 15:11
В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП, є постраждалі
Сьогодні, 14:30
ДТП у волинському місті: водія вирізали з автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:49
росіяни обстріляли кафе на Харківщині, є загиблі та поранений
Сьогодні, 13:08
Міністр освіти розповів про майбутні зміни в зарплатах вчителів
Сьогодні, 12:27
Медіа