У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО
На території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» виявили місцезнаходження королівської папороті (royal fern) – Osmunda regalis L.

Фахівці запевняють - це перша підтверджена знахідка цієї рослини в Україні. Про це повідомляють у Ківерцівському НПП "Цуманська пуща".

Osmunda regalis L. (королівська папороть) – новий вид для флори України.

Перша підтверджена знахідка цього виду в Україні (власне, на території КНПП «Цуманська пуща») виявлена молодшим науковим співробітником Галиною Герасимчук, молодшим науковим співробітником Ніною Мерленко та майстром з охорони природи Володимиром Лойко.
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

Osmunda regalis – рідкісний вид родини Osmundaceae. Це багаторічна рослина заввишки від 80 до 180 см. Ваї (надземна частина, листки) розділені на вегетитивну та спороносну частини. Верхівка ваї зі спороносною частиною нагадує сухоцвіт. Саме тому цю рослину ще називають квітучою папороттю (Flowering Fern).
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

Ареал поширення королівської папороті охоплює Європу (Північну, Центральну, Атлантичну та Південну частини), Азію (західну її частину), а також частково північ Африки. Знахідки виду зафіксовані й у Північній Америці та Новій Зеландії.
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

Загалом ця рослина надає перевагу перезволоженим місцям: торфовища, сфагнові болота, береги потоків і канав, а також вологі, заплавні ліси.
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

Науковими співробітниками КНПП «Цуманська пуща» здійснено геоботанічний опис нововиявленої поліської популяції Osmunda regalis. Детальні відомості щодо місцезростання будуть висвітлені згодом більш детально.

У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО
У національному парку на Волині знайшли унікальну рідкісну рослину. ФОТО

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Теги: флора, Україна, знахідка, Волинь, Цуманська пуща
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