На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
Сьогодні, 22:15
На Волині горіла господарська споруда.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
26 серпня о 18:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Скобелка Луцького району.
Пожежу було ліквідовано рятувальниками 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівниками місцевої пожежної охорони смт Марʼянівка.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
26 серпня о 18:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Скобелка Луцького району.
Пожежу було ліквідовано рятувальниками 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівниками місцевої пожежної охорони смт Марʼянівка.
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