На Волині горіла господарська споруда. ФОТО

На Волині горіла господарська споруда. ФОТО
На Волині горіла господарська споруда.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

26 серпня о 18:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Скобелка Луцького району.

Пожежу було ліквідовано рятувальниками 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівниками місцевої пожежної охорони смт Марʼянівка.
На Волині горіла господарська споруда. ФОТО

На Волині горіла господарська споруда. ФОТО



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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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