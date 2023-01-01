На Волині горіла господарська споруда. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



26 серпня о 18:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Скобелка Луцького району.



Пожежу було ліквідовано рятувальниками 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівниками місцевої пожежної охорони смт Марʼянівка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині горіла господарська споруда.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.26 серпня о 18:37 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в селі Скобелка Луцького району.Пожежу було ліквідовано рятувальниками 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів та працівниками місцевої пожежної охорони смт Марʼянівка.

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