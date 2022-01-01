Загинув бойовий медик із Волині Назар Радчук

Назара Радчука. Чоловік мешкав у селі Бистровиця, що на Горохівщині.



Про це



Назар Радчук загинув під час виконання завдання поблизу села Кудема Донецької області на початку минулого місяця.



Громадське прощання з Героєм проходитиме біля Хреста пам'ятника "Борцям за волю України" у місті Горохові. Похорон відбудеться у Свято Преображенському храмі села Бистровиця.



Про час, дату та інші деталі повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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