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Загинув бойовий медик із Волині Назар Радчук

Загинув бойовий медик із Волині Назар Радчук
Росія забрала життя захисника України, бойового медика Назара Радчука. Чоловік мешкав у селі Бистровиця, що на Горохівщині.

Про це йдеться на сторінці Горохівської громади у фейсбуці.

Назар Радчук загинув під час виконання завдання поблизу села Кудема Донецької області на початку минулого місяця.

Громадське прощання з Героєм проходитиме біля Хреста пам'ятника "Борцям за волю України" у місті Горохові. Похорон відбудеться у Свято Преображенському храмі села Бистровиця.

Про час, дату та інші деталі повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Назар Радчук, Горохівщина, втрати
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