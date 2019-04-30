Лучанин фотографує місто понад 55 років. ВІДЕО

Віктор Чухрай понад 55 років фотографує місто. В його творчому архіві світлини старого міста та сучасного. Чоловік розповів журналістам, що любить порівнювати зазнімковане на світлинах.



Про це йдеться в



В колекції чоловіка сотня старих зображень Луцька та кілька десятків тисяч власних світлин. З таких порівняльних фото вийшов краєзнавчий проєкт, який демонструє зміну міста, його втрати та надбання.



"Я люблю місто, я люблю життя і мені це дуже цікаво, особливо, як воно міняється на очах", – говорить Віктор Чухрай.



З його слів, фотографія, це єдиний вид мистецтва, який володіє документальністю.



Віктор Чухрай колекціонує світлини Луцька сторічної давнини, шукає відповідні локації та робить порівняльні фото.



На одній зі світлин 30-тих років зазнімкували, яким був будинок Кронштейнів. Під час бомбардувань Другої світової війни будівля була знищена, – каже Віктор Чухрай, – її не відновлювали, була епоха – конструктивізму. Нині в цій будівлі – Луцький базовий медичний коледж.



Фотограф говорить: найцікавіше, що збереглось у Луцьку це – решітки та огорожі балконів.



Світлини із власного краєзнавчого проєкту Віктор Чухрай час від часу виставляє на огляд публіки. Каже, що завжди поповнює колекцію новими фотографіями Луцька, бо це неоціненна пам'ять для майбутніх поколінь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанинпонад 55 років фотографує місто. В його творчому архіві світлини старого міста та сучасного. Чоловік розповів журналістам, що любить порівнювати зазнімковане на світлинах.Про це йдеться в сюжеті Суспільного.В колекції чоловіка сотня старих зображень Луцька та кілька десятків тисяч власних світлин. З таких порівняльних фото вийшов краєзнавчий проєкт, який демонструє зміну міста, його втрати та надбання."Я люблю місто, я люблю життя і мені це дуже цікаво, особливо, як воно міняється на очах", – говорить Віктор Чухрай.З його слів, фотографія, це єдиний вид мистецтва, який володіє документальністю.Віктор Чухрай колекціонує світлини Луцька сторічної давнини, шукає відповідні локації та робить порівняльні фото.На одній зі світлин 30-тих років зазнімкували, яким був будинок Кронштейнів. Під час бомбардувань Другої світової війни будівля була знищена, – каже Віктор Чухрай, – її не відновлювали, була епоха – конструктивізму. Нині в цій будівлі – Луцький базовий медичний коледж.Фотограф говорить: найцікавіше, що збереглось у Луцьку це – решітки та огорожі балконів.Світлини із власного краєзнавчого проєкту Віктор Чухрай час від часу виставляє на огляд публіки. Каже, що завжди поповнює колекцію новими фотографіями Луцька, бо це неоціненна пам'ять для майбутніх поколінь.

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