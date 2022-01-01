Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти





Про це Денис Шмигаль у телеграмі.



Сьогодні, 10 вересня, на засіданні уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету.



"Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", – зазначається в заяві.



Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що фінансова допомога ЄС для України є недостатньою. Він закликав виплатити нашій державі обіцяні у травні 9 млрд євро.



"Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня, закликаю виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, щоб не вплутуватися в гру Кремля", – заявив Моравецький. Про це повідомляє Володимира Путіна.



"Саме тому я закликаю – я говорив про це з Урсулою фон дер Ляйєн у Копенгагені і кількома днями раніше у телефонній розмові – щоб Євросоюз передав Україні 9 млрд євро. Їх слід передати якнайшвидше, тому що ми повинні діяти всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз вигадала собі як чергову лінію наступу на Україну", – додав Моравецький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Підтримка кредитної установи допоможе нашій державі у безперебійному виконанні своїх соцзобов'язань.Про це повідомив прем'єр-міністр Україниу телеграмі.Сьогодні, 10 вересня, на засіданні уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету."Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", – зазначається в заяві.Раніше прем'єр-міністр Польщізаявив, що фінансова допомога ЄС для України є недостатньою. Він закликав виплатити нашій державі обіцяні у травні 9 млрд євро."Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня, закликаю виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, щоб не вплутуватися в гру Кремля", – заявив Моравецький. Про це повідомляє RMF 24 . За словами польського прем'єра, план РФ може містити спроби "вморити Україну голодом". Це може бути наступним планом російського диктатора"Саме тому я закликаю – я говорив про це зу Копенгагені і кількома днями раніше у телефонній розмові – щоб Євросоюз передав Україні 9 млрд євро. Їх слід передати якнайшвидше, тому що ми повинні діяти всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз вигадала собі як чергову лінію наступу на Україну", – додав Моравецький.

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