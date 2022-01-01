Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти
Сьогодні, 20:33
Україна отримає близько $530 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Підтримка кредитної установи допоможе нашій державі у безперебійному виконанні своїх соцзобов'язань.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
Сьогодні, 10 вересня, на засіданні уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету.
"Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", – зазначається в заяві.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що фінансова допомога ЄС для України є недостатньою. Він закликав виплатити нашій державі обіцяні у травні 9 млрд євро.
"Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня, закликаю виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, щоб не вплутуватися в гру Кремля", – заявив Моравецький. Про це повідомляє RMF 24. За словами польського прем'єра, план РФ може містити спроби "вморити Україну голодом". Це може бути наступним планом російського диктатора Володимира Путіна.
"Саме тому я закликаю – я говорив про це з Урсулою фон дер Ляйєн у Копенгагені і кількома днями раніше у телефонній розмові – щоб Євросоюз передав Україні 9 млрд євро. Їх слід передати якнайшвидше, тому що ми повинні діяти всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз вигадала собі як чергову лінію наступу на Україну", – додав Моравецький.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
Сьогодні, 10 вересня, на засіданні уряду схвалили розпорядження, яке дозволить залучити ці кошти до державного бюджету.
"Така підтримка МБРР допоможе Україні у безперебійному виконанні своїх соціальних зобов’язань. Кошти, зокрема, будуть спрямовані на оплату праці рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу", – зазначається в заяві.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що фінансова допомога ЄС для України є недостатньою. Він закликав виплатити нашій державі обіцяні у травні 9 млрд євро.
"Допомога Єврокомісії для України однозначно недостатня, закликаю виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, щоб не вплутуватися в гру Кремля", – заявив Моравецький. Про це повідомляє RMF 24. За словами польського прем'єра, план РФ може містити спроби "вморити Україну голодом". Це може бути наступним планом російського диктатора Володимира Путіна.
"Саме тому я закликаю – я говорив про це з Урсулою фон дер Ляйєн у Копенгагені і кількома днями раніше у телефонній розмові – щоб Євросоюз передав Україні 9 млрд євро. Їх слід передати якнайшвидше, тому що ми повинні діяти всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз вигадала собі як чергову лінію наступу на Україну", – додав Моравецький.
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