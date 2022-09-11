Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня





Про це



Температура повітря підніметься від 9°С до 11°С.



Народний прогноз погоди: 11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо: "Іван Пісний прийшов, літо красне відвів". Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 11 вересня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 9°С до 11°С.11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо: "Іван Пісний прийшов, літо красне відвів". Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

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