Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 11 вересня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 9°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: 11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо: "Іван Пісний прийшов, літо красне відвів". Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 9°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: 11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо: "Іван Пісний прийшов, літо красне відвів". Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна отримає $530 мільйонів: на що підуть кошти
Сьогодні, 20:33
Погода у Луцьку на завтра, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
Лучанин фотографує місто понад 55 років. ВІДЕО
Сьогодні, 19:27
Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:52
Загинув бойовий медик із Волині Назар Радчук
Сьогодні, 17:59
Медіа