За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території
Сьогодні, 21:44
З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.
Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УП.
"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.
Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - сказав президент.
Водночас Зеленський наголосив: "Якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".
Він також подякував бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які "відзначилися на Харківському напрямку".
Крім того, президент подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.
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Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УП.
"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.
Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - сказав президент.
Водночас Зеленський наголосив: "Якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".
Він також подякував бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які "відзначилися на Харківському напрямку".
Крім того, президент подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.
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