За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території

За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території
З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УП.

"Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив: "Якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".

Він також подякував бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які "відзначилися на Харківському напрямку".

Крім того, президент подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.

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Теги: ЗСУ, звільнили територію
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