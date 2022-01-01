За 10 днів ЗСУ звільнили 2 тисячі квадратних кілометрів території

З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.Про це сказав президенту вечірньому зверненні, пише УП."Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час у рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - сказав президент.Водночас Зеленський наголосив: "Якщо хтось із російських військових боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями".Він також подякував бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які "відзначилися на Харківському напрямку".Крім того, президент подякував за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.