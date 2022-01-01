На Харківщині загинув волинянин Богдан Лебідь
10 вересень, 22:56
Вишнівська громада втратила справжнього воїна жителя села Ладинь Богдана Лебідя.
Про це повідомили у Вишнівській сільській територіальній громаді.
Богдан був командиром відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Призвали героя до лав Збройних сил України 6 березня 2022 року.
Загинув військовий 9 вересня поблизу села Рубіжне Харківської області внаслідок підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання.
«Закликаємо всіх гідно зустріти військового живим коридором. Героя привезуть 11 вересня в пообідню пору. Про час буде повідомлено додатково. 11, 12, 13 вересня оголошуються Днями жалоби у Вишнівський громаді, просимо всіх утриматися від веселощів, розваг, а також гучного прослуховування музики у громадських місцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям загиблого. Вічна і світла пам'ять українському Герою!» – йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
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Про це повідомили у Вишнівській сільській територіальній громаді.
Богдан був командиром відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Призвали героя до лав Збройних сил України 6 березня 2022 року.
Загинув військовий 9 вересня поблизу села Рубіжне Харківської області внаслідок підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання.
«Закликаємо всіх гідно зустріти військового живим коридором. Героя привезуть 11 вересня в пообідню пору. Про час буде повідомлено додатково. 11, 12, 13 вересня оголошуються Днями жалоби у Вишнівський громаді, просимо всіх утриматися від веселощів, розваг, а також гучного прослуховування музики у громадських місцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям загиблого. Вічна і світла пам'ять українському Герою!» – йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!
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