На Харківщині загинув волинянин Богдан Лебідь

На Харківщині загинув волинянин Богдан Лебідь
Вишнівська громада втратила справжнього воїна жителя села Ладинь Богдана Лебідя.

Про це повідомили у Вишнівській сільській територіальній громаді.

Богдан був командиром відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Призвали героя до лав Збройних сил України 6 березня 2022 року.

Загинув військовий 9 вересня поблизу села Рубіжне Харківської області внаслідок підриву на розтяжці під час виконання бойового завдання.

«Закликаємо всіх гідно зустріти військового живим коридором. Героя привезуть 11 вересня в пообідню пору. Про час буде повідомлено додатково. 11, 12, 13 вересня оголошуються Днями жалоби у Вишнівський громаді, просимо всіх утриматися від веселощів, розваг, а також гучного прослуховування музики у громадських місцях. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям загиблого. Вічна і світла пам'ять українському Герою!» – йдеться в дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна шана і слава Захиснику!

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Теги: Харківщина, загинув, Лебідь
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