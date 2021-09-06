Луцьку – 937 років: як відзначили День міста. ФОТО. ВІДЕО

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10 та 11 вересня у Луцьку відзначають день міста. Попри дощ та похмуру погоду, анонсовані міською радою акції: велопробіг у вишиванках, створення мегалистівки для військових та патріотична акція у вишиванках відбулися.
Розповіла кореспондентка Суспільного.
Велопробіг у вишиванках у Луцьку відбувся вшосте. Учасники їхали маршрутом тролейбуса № 15а та подолали 12 кілометрів.
В міру просування велосипедистів поліцейські перекривали проїжджу частину, позаду колони їхала карета швидкої.
Лучанка Ольга Лепка втретє взяла участь у велопробізі. Каже: цьогоріч він для неї особливо патріотичний, бо присвячує його майбутній перемозі.
На маршруті руху велосипедистів були вісім укриттів. В разі повітряної тривоги, патруль мав зупинити колону велосипедистів та завести людей у сховище, — каже організатор акції Володимир Захожий.
Повітряних тривог під час велозабігу у Луцьку не було.
Ті, хто не приєднався до велосипедистів, писали побажання військовим на мегалистівці у вигляді мапи України. Її подарують воїнам 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Лучанин Сергій Омелянюк написав на листівці "Слава Україні!" Каже: вірить, що Україна переможе, бо вона найкраща країна у світі.
Після велопробігу лучани на Театральному майдані вибудували літери "ЗСУ" та серце.
Патріотичну вишиванкову акцію провели у Луцьку вчотирнадцяте, цього року її присвятили воїнам. Участь в акціях взяло майже пів тисячі лучан та гостей міста, — сказав поліцейський Василь Климюк.
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Розповіла кореспондентка Суспільного.
Велопробіг у вишиванках у Луцьку відбувся вшосте. Учасники їхали маршрутом тролейбуса № 15а та подолали 12 кілометрів.
В міру просування велосипедистів поліцейські перекривали проїжджу частину, позаду колони їхала карета швидкої.
Лучанка Ольга Лепка втретє взяла участь у велопробізі. Каже: цьогоріч він для неї особливо патріотичний, бо присвячує його майбутній перемозі.
На маршруті руху велосипедистів були вісім укриттів. В разі повітряної тривоги, патруль мав зупинити колону велосипедистів та завести людей у сховище, — каже організатор акції Володимир Захожий.
Повітряних тривог під час велозабігу у Луцьку не було.
Ті, хто не приєднався до велосипедистів, писали побажання військовим на мегалистівці у вигляді мапи України. Її подарують воїнам 204-ої Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Лучанин Сергій Омелянюк написав на листівці "Слава Україні!" Каже: вірить, що Україна переможе, бо вона найкраща країна у світі.
Після велопробігу лучани на Театральному майдані вибудували літери "ЗСУ" та серце.
Патріотичну вишиванкову акцію провели у Луцьку вчотирнадцяте, цього року її присвятили воїнам. Участь в акціях взяло майже пів тисячі лучан та гостей міста, — сказав поліцейський Василь Климюк.
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