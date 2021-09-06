Луцьк святкує День міста. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Серед заходів, які відбудуться в Луцьку: спортивні, культурно-розважальні, благодійні та відзначення лучан званням "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади".



Зокрема 10 вересня у місті запланований чемпіонат міста з фризбі, шаховий турнір, благодійний відкритий чемпіонат з художньої гімнастики, турнір з баскетболу та пляжного волейболу.



О 11 годині, 10 вересня, на Театральному майдані міста відбудеться велопробіг у вишиванках. Учасники якого рухатимуться за маршрутом тролейбуса № 15а.



О 11:30 на центральній площі міста відбудеться патріотичний захід – мегалистівка "Подаруй любов захиснику".



Після завершення велопробігу о 12:00 у місті організовують традиційну акцію "Українська вишиванка". Жителі громади та гості міста створюватимуть фігуру, яку саме в міській раді поки не розголошують.



О 17:00 на дамбі Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться благодійний показ "Гарні. Незламні. Незалежні", а на Театральному майдані у цей час звучатимуть "Мелодії рідного міста".



У місцях проведення заходів чергуватимуть бригади невідкладної медичної допомоги, рятувальники та поліція.



Також о 19:00 у пивному клубі «Кораблик-Оболонь» виступить гурт MAD HEADS. Вхід - донат 100 грн для волонтерського штабу АНГАР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 та 11 вересня у Луцьку відзначатимуть День міста. Про те, які заходи заплановані, йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.Серед заходів, які відбудуться в Луцьку: спортивні, культурно-розважальні, благодійні та відзначення лучан званням "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади".Зокремау місті запланований чемпіонат міста з фризбі, шаховий турнір, благодійний відкритий чемпіонат з художньої гімнастики, турнір з баскетболу та пляжного волейболу., на Театральному майдані міста відбудеться велопробіг у вишиванках. Учасники якого рухатимуться за маршрутом тролейбуса № 15а.на центральній площі міста відбудеться патріотичний захід – мегалистівка "Подаруй любов захиснику".Після завершення велопробігуу місті організовують традиційну акцію "Українська вишиванка". Жителі громади та гості міста створюватимуть фігуру, яку саме в міській раді поки не розголошують.на дамбі Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться благодійний показ "Гарні. Незламні. Незалежні", а на Театральному майдані у цей час звучатимуть "Мелодії рідного міста".У місцях проведення заходів чергуватимуть бригади невідкладної медичної допомоги, рятувальники та поліція.Такожу пивному клубі «Кораблик-Оболонь» виступить гурт MAD HEADS. Вхід - донат 100 грн для волонтерського штабу АНГАР.

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