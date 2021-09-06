Луцьк святкує День міста. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Луцьк святкує День міста. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
10 та 11 вересня у Луцьку відзначатимуть День міста. Про те, які заходи заплановані, йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.

Серед заходів, які відбудуться в Луцьку: спортивні, культурно-розважальні, благодійні та відзначення лучан званням "Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади".

Зокрема 10 вересня у місті запланований чемпіонат міста з фризбі, шаховий турнір, благодійний відкритий чемпіонат з художньої гімнастики, турнір з баскетболу та пляжного волейболу.

О 11 годині, 10 вересня, на Театральному майдані міста відбудеться велопробіг у вишиванках. Учасники якого рухатимуться за маршрутом тролейбуса № 15а.

О 11:30 на центральній площі міста відбудеться патріотичний захід – мегалистівка "Подаруй любов захиснику".

Після завершення велопробігу о 12:00 у місті організовують традиційну акцію "Українська вишиванка". Жителі громади та гості міста створюватимуть фігуру, яку саме в міській раді поки не розголошують.

О 17:00 на дамбі Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться благодійний показ "Гарні. Незламні. Незалежні", а на Театральному майдані у цей час звучатимуть "Мелодії рідного міста".

У місцях проведення заходів чергуватимуть бригади невідкладної медичної допомоги, рятувальники та поліція.

Також о 19:00 у пивному клубі «Кораблик-Оболонь» виступить гурт MAD HEADS. Вхід - донат 100 грн для волонтерського штабу АНГАР.

Луцьк святкує День міста. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: День Луцька, куди піти на вихідні
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