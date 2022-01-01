«Борітеся — поборете!»: військові у звільненій Балаклії зачитали вірш Шевченка. ВІДЕО

«Борітеся — поборете!»: військові у звільненій Балаклії зачитали вірш Шевченка. ВІДЕО
У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ".

Відео опублікували на сторінці Мінкульту.

На відео бійці стоять біля обстріляного бігборду, де знайши вірш Тараса Шевченка, який окупанти завісили пропагандистським гаслом.

Відео стрімко набирає популярності в мережі і вже стало одним із символом контрнаступу української армії.


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Теги: ЗСУ, Балаклія, вірш Шевченка
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