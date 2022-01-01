«Борітеся — поборете!»: військові у звільненій Балаклії зачитали вірш Шевченка. ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці Мінкульту.



На відео бійці стоять біля обстріляного бігборду, де знайши вірш Тараса Шевченка, який окупанти завісили пропагандистським гаслом.



Відео стрімко набирає популярності в мережі і вже стало одним із символом контрнаступу української армії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У звільненій Балаклії українські військові прочитали уривок поеми Тараса Шевченка "Кавказ".Відео опублікували на сторінці Мінкульту.На відео бійці стоять біля обстріляного бігборду, де знайши вірш Тараса Шевченка, який окупанти завісили пропагандистським гаслом.Відео стрімко набирає популярності в мережі і вже стало одним із символом контрнаступу української армії.

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