Кремінна, Рубіжне: Гайдай назвав, які населені пункти ЗСУ можуть скоро звільнити





Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі



“Не треба сподіватися, що завтра ми звільнимо всю Луганську область, але просування величезне, окупанти втікають з усіх населених пунктів, найближчим часом, можливо, вже й завтра ми почуємо чудові новини із Сватового, Кремінної та Рубіжного”, - зауважив він.



За словами голови ОВА, з тимчасово окупованих населених пунктів постійно надходить інформація про втечу не тільки російських військ, але й колаборантів, які були призначені гауляйтерами на окупованих територіях. Причому втікають вони навіть із тих українських міст Луганщини, які були окуповані ще з 2014 року, тобто в Алчевську та Луганську вони також збирають свої речі, збирають родини і відправляють в бік Росії.



“Учора вночі партизани в Кременній повісили український прапор над адміністрацією. Він досі висить. Нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють, що їхній час вийшов”, - наголосив Сергій Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стрімке просування українських військ на сході України дає підстави сподіватися на гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного Луганської області уже в неділю, 11 вересня.Про це голова Луганської ОВАсказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.“Не треба сподіватися, що завтра ми звільнимо всю Луганську область, але просування величезне, окупанти втікають з усіх населених пунктів, найближчим часом, можливо, вже й завтра ми почуємо чудові новини із Сватового, Кремінної та Рубіжного”, - зауважив він.За словами голови ОВА, з тимчасово окупованих населених пунктів постійно надходить інформація про втечу не тільки російських військ, але й колаборантів, які були призначені гауляйтерами на окупованих територіях. Причому втікають вони навіть із тих українських міст Луганщини, які були окуповані ще з 2014 року, тобто в Алчевську та Луганську вони також збирають свої речі, збирають родини і відправляють в бік Росії.“Учора вночі партизани в Кременній повісили український прапор над адміністрацією. Він досі висить. Нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють, що їхній час вийшов”, - наголосив Сергій Гайдай.

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