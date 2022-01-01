Кремінна, Рубіжне: Гайдай назвав, які населені пункти ЗСУ можуть скоро звільнити
Сьогодні, 05:20
Стрімке просування українських військ на сході України дає підстави сподіватися на гарні новини зі Сватового, Кремінної та Рубіжного Луганської області уже в неділю, 11 вересня.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.
“Не треба сподіватися, що завтра ми звільнимо всю Луганську область, але просування величезне, окупанти втікають з усіх населених пунктів, найближчим часом, можливо, вже й завтра ми почуємо чудові новини із Сватового, Кремінної та Рубіжного”, - зауважив він.
За словами голови ОВА, з тимчасово окупованих населених пунктів постійно надходить інформація про втечу не тільки російських військ, але й колаборантів, які були призначені гауляйтерами на окупованих територіях. Причому втікають вони навіть із тих українських міст Луганщини, які були окуповані ще з 2014 року, тобто в Алчевську та Луганську вони також збирають свої речі, збирають родини і відправляють в бік Росії.
“Учора вночі партизани в Кременній повісили український прапор над адміністрацією. Він досі висить. Нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють, що їхній час вийшов”, - наголосив Сергій Гайдай.
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Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.
“Не треба сподіватися, що завтра ми звільнимо всю Луганську область, але просування величезне, окупанти втікають з усіх населених пунктів, найближчим часом, можливо, вже й завтра ми почуємо чудові новини із Сватового, Кремінної та Рубіжного”, - зауважив він.
За словами голови ОВА, з тимчасово окупованих населених пунктів постійно надходить інформація про втечу не тільки російських військ, але й колаборантів, які були призначені гауляйтерами на окупованих територіях. Причому втікають вони навіть із тих українських міст Луганщини, які були окуповані ще з 2014 року, тобто в Алчевську та Луганську вони також збирають свої речі, збирають родини і відправляють в бік Росії.
“Учора вночі партизани в Кременній повісили український прапор над адміністрацією. Він досі висить. Нікого з окупантів немає в місті, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють, що їхній час вийшов”, - наголосив Сергій Гайдай.
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