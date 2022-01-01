Завдяки 14 ОМБр вдалося звільнити ще одне селище на Харківщині. ВІДЕО





Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграмі.



Глава держави зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.



"І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" - йдеться у дописі прездента.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого деокупували ще один населений пункт в Харківській області.Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграмі.Глава держави зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області."І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" - йдеться у дописі прездента.

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