Завдяки 14 ОМБр вдалося звільнити ще одне селище на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого деокупували ще один населений пункт в Харківській області.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграмі.
Глава держави зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
"І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" - йдеться у дописі прездента.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграмі.
Глава держави зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
"І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" - йдеться у дописі прездента.
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