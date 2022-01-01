Завдяки 14 ОМБр вдалося звільнити ще одне селище на Харківщині. ВІДЕО

Завдяки 14 ОМБр вдалося звільнити ще одне селище на Харківщині. ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого деокупували ще один населений пункт в Харківській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у телеграмі.

Глава держави зазначив, що завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

"І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села. Дякую всім нашим героям!" - йдеться у дописі прездента.


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Теги: війна, контрнаступ, Харківщина
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