Залужний повідомив, скільки кілометрів лишилося до кордону з Росією на Харківщині

Залужний повідомив, скільки кілометрів лишилося до кордону з Росією на Харківщині
Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.

Кілька підрозділів Збройних Сил у тісній взаємодії звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

"Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!" - йдеться у дописі головнокомандувача.


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Теги: війна, Україна, успіхи
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