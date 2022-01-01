Росіяни переплутали із ЗСУ свої підрозділи і знищили їх, – журналіст

Росіяни переплутали із ЗСУ свої підрозділи і знищили їх, – журналіст
Поблизу Балаклії на Харківщині знищити підрозділи РФ українським захисникам допомогли самі ж росіяни.

Вони так хотіли завдати більшої шкоди ЗСУ, що гатили по своїх, повідомляє "Газета ua", посилаючись на журналіста Романа Цимбалюка.

"Коли стало зрозуміло, що місто перейде під повний контроль України, артилеристи ЗС РФ почали завдавати ударів по своїх позиціях. Вони сподівались накрити якнайбільше штурмових підрозділів ЗСУ", – зазначив Цимбалюк.

Однак цими ударами знищили лише російських військовослужбовців, які на той момент перебували в круговій обороні.

Збройні сили України 11 вересня продовжують успішний контрнаступ на кількох напрямках. А позиції окупантів слабнуть. Подекуди росіяни тікають, бояться потрапити в котел. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Збройні сили України зайшли до Куп'янська на Харківщині. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського й Ізюмського районів.

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Теги: Україна, Балаклія, війна
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