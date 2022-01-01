Танкісти волинської 14 ОМБр мають іменний бойовий прапор батальйону. ФОТО





Про це йдеться на сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого.



На сторінці бригади розмістили привітання для танкістів бригади з нагоди Дня танкіста: "Князівські Велети - наш броньований кулак, наша сила, наша гордість, що несе нещадну смерть ворогам!

Побратими-танкісти, вітаємо з Днем Танкістів! Знаємо, ваша велична міць, ваші відвага й нестримність - запорука нашої Перемоги!"



Віднині танкісти князівської бригади мають іменний мотиваційний прапор батальйону, виготовлений і презентований Олегом Ганжою та Олегом Хрипуном.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Танкісти 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого матимуть власний бойовий прапор батальйону.Про це йдеться на сторінці 14 ОМБр імені князя Романа Великого.На сторінці бригади розмістили привітання для танкістів бригади з нагоди Дня танкіста: "Князівські Велети - наш броньований кулак, наша сила, наша гордість, що несе нещадну смерть ворогам!Побратими-танкісти, вітаємо з Днем Танкістів! Знаємо, ваша велична міць, ваші відвага й нестримність - запорука нашої Перемоги!"Віднині танкісти князівської бригади мають іменний мотиваційний прапор батальйону, виготовлений і презентований Олегом Ганжою та Олегом Хрипуном.

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