Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів

Борис Карпус повідомив, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів.



Йдеться про Сергія Андросова та Олександра Герасимчука, - написав Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.



11 вересня, захисника Сергія Андросова привезуть у Нововолинськ. Зустріч відбудеться о 18:00 на в’їзді в місто. Звідти кортеж вирушить до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Панахида і чин погребіння відбудеться 12 вересня о 14:00.



Тіло Олександра Герасимчука зустрічатимуть 12 вересня, о 8:00. Від в’їзду в місто процесія попрямує до Свято-Михайлівського Собору на 15-мкрн. Панахида розпочнеться об 11:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинський міський головаповідомив, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів.Йдеться прота, - написав Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.11 вересня, захисника Сергія Андросова привезуть у Нововолинськ. Зустріч відбудеться о 18:00 на в’їзді в місто. Звідти кортеж вирушить до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Панахида і чин погребіння відбудеться 12 вересня о 14:00.Тіло Олександра Герасимчука зустрічатимуть 12 вересня, о 8:00. Від в’їзду в місто процесія попрямує до Свято-Михайлівського Собору на 15-мкрн. Панахида розпочнеться об 11:00.

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