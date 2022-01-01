Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів
Сьогодні, 17:02
Нововолинський міський голова Борис Карпус повідомив, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів.
Йдеться про Сергія Андросова та Олександра Герасимчука, - написав Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.
11 вересня, захисника Сергія Андросова привезуть у Нововолинськ. Зустріч відбудеться о 18:00 на в’їзді в місто. Звідти кортеж вирушить до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Панахида і чин погребіння відбудеться 12 вересня о 14:00.
Тіло Олександра Герасимчука зустрічатимуть 12 вересня, о 8:00. Від в’їзду в місто процесія попрямує до Свято-Михайлівського Собору на 15-мкрн. Панахида розпочнеться об 11:00.
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Йдеться про Сергія Андросова та Олександра Герасимчука, - написав Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.
11 вересня, захисника Сергія Андросова привезуть у Нововолинськ. Зустріч відбудеться о 18:00 на в’їзді в місто. Звідти кортеж вирушить до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Панахида і чин погребіння відбудеться 12 вересня о 14:00.
Тіло Олександра Герасимчука зустрічатимуть 12 вересня, о 8:00. Від в’їзду в місто процесія попрямує до Свято-Михайлівського Собору на 15-мкрн. Панахида розпочнеться об 11:00.
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