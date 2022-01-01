Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів

Повідомили, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів
Нововолинський міський голова Борис Карпус повідомив, коли на Волинь привезуть тіла двох загиблих воїнів.

Йдеться про Сергія Андросова та Олександра Герасимчука, - написав Борис Карпус на своїй сторінці у фейсбуці.

11 вересня, захисника Сергія Андросова привезуть у Нововолинськ. Зустріч відбудеться о 18:00 на в’їзді в місто. Звідти кортеж вирушить до Свято-Духівського Собору на Шахтарському. Панахида і чин погребіння відбудеться 12 вересня о 14:00.

Тіло Олександра Герасимчука зустрічатимуть 12 вересня, о 8:00. Від в’їзду в місто процесія попрямує до Свято-Михайлівського Собору на 15-мкрн. Панахида розпочнеться об 11:00.

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Теги: війна, втрати, Укаїна, Волинь
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