На Волині п’яний водій мотоблока заплатить 17 тисяч шрафу
Сьогодні, 17:18
Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який керував мотоблоком з ознаками алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє Район.Стара Вижівка, посилаючись на постанову суду.
Чоловік 25 липня 2022 року о 12:05 керував мотоблоком «Зубр» по вул. Центральна в селі Секунь в стані алкогольного сп’яніння.
У судове засідання обвинувачений не з’явився, хоча про дату, час і місце розгляду йому повідомили. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подав.
Справу розглянули за його відсутності.
У суді взяли до уваги протокол про адміністративне правопорушення, а також відеозапис з нагрудної камери поліцейського, на якому водій підтвердив, що вживав алкоголь, а саме випив 150 грамів горілки, після чого керував мотоблоком.
Суддя постановила визнати винним кермувальника у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього 17 тисяч гривень штрафу.
Також чоловік заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.
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Про це повідомляє Район.Стара Вижівка, посилаючись на постанову суду.
Чоловік 25 липня 2022 року о 12:05 керував мотоблоком «Зубр» по вул. Центральна в селі Секунь в стані алкогольного сп’яніння.
У судове засідання обвинувачений не з’явився, хоча про дату, час і місце розгляду йому повідомили. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подав.
Справу розглянули за його відсутності.
У суді взяли до уваги протокол про адміністративне правопорушення, а також відеозапис з нагрудної камери поліцейського, на якому водій підтвердив, що вживав алкоголь, а саме випив 150 грамів горілки, після чого керував мотоблоком.
Суддя постановила визнати винним кермувальника у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього 17 тисяч гривень штрафу.
Також чоловік заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.
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