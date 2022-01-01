На Волині п’яний водій мотоблока заплатить 17 тисяч шрафу





Про це повідомляє



Чоловік 25 липня 2022 року о 12:05 керував мотоблоком «Зубр» по вул. Центральна в селі Секунь в стані алкогольного сп’яніння.



У судове засідання обвинувачений не з’явився, хоча про дату, час і місце розгляду йому повідомили. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подав.



Справу розглянули за його відсутності.



У суді взяли до уваги протокол про адміністративне правопорушення, а також відеозапис з нагрудної камери поліцейського, на якому водій підтвердив, що вживав алкоголь, а саме випив 150 грамів горілки, після чого керував мотоблоком.



Суддя постановила визнати винним кермувальника у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього 17 тисяч гривень штрафу.



Також чоловік заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який керував мотоблоком з ознаками алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє Район.Стара Вижівка , посилаючись на постанову суду.Чоловік 25 липня 2022 року о 12:05 керував мотоблоком «Зубр» по вул. Центральна в селі Секунь в стані алкогольного сп’яніння.У судове засідання обвинувачений не з’явився, хоча про дату, час і місце розгляду йому повідомили. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подав.Справу розглянули за його відсутності.У суді взяли до уваги протокол про адміністративне правопорушення, а також відеозапис з нагрудної камери поліцейського, на якому водій підтвердив, що вживав алкоголь, а саме випив 150 грамів горілки, після чого керував мотоблоком.Суддя постановила визнати винним кермувальника у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього 17 тисяч гривень штрафу.Також чоловік заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.

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