На Волині п’яний водій мотоблока заплатить 17 тисяч шрафу

На Волині п’яний водій мотоблока заплатить 17 тисяч шрафу
Старовижівський районний суд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, який керував мотоблоком з ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Район.Стара Вижівка, посилаючись на постанову суду.

Чоловік 25 липня 2022 року о 12:05 керував мотоблоком «Зубр» по вул. Центральна в селі Секунь в стані алкогольного сп’яніння.

У судове засідання обвинувачений не з’явився, хоча про дату, час і місце розгляду йому повідомили. Про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду не подав.

Справу розглянули за його відсутності.

У суді взяли до уваги протокол про адміністративне правопорушення, а також відеозапис з нагрудної камери поліцейського, на якому водій підтвердив, що вживав алкоголь, а саме випив 150 грамів горілки, після чого керував мотоблоком.

Суддя постановила визнати винним кермувальника у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього 17 тисяч гривень штрафу.

Також чоловік заплатить на користь держави судовий збір у розмірі 496 гривень.

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Теги: Волинь, суд, Секунь
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