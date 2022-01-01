Волинянка підтримувала вторгнення Росії і опинилася під вартою

Жителька міста Володимир підтримувала та виправдовувала вторгнення Росії в Україну та привернула увагу правоохоронців.Нині суд застосував до жінки запобіжний захід – тримання під вартою, - пише "Волинь-нова".Правоохоронці встановили, що підозрювана систематично публічно в соціальних мережах агітувала за повалення конституційного ладу в Україні, захоплення державної влади, підтримувала та виправдовувала дії росії.Як інформує обласне управління Служби безпеки України, жінці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» і «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників».