Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. ВІДЕО





Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Нині спортсмен готується до відповідальних змагань. Андрій увійшов до складу національної збірної і в жовтні представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинський орієнтувальник Андрій Марчук здобув золото на всеукраїнських змаганнях. Він найшвидше здолав дистанцію у 7 кілометрів лісовою болотистою місцевістю.Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Нині спортсмен готується до відповідальних змагань. Андрій увійшов до складу національної збірної і в жовтні представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії.

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