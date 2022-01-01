Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. ВІДЕО

Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. ВІДЕО
Боратинський орієнтувальник Андрій Марчук здобув золото на всеукраїнських змаганнях. Він найшвидше здолав дистанцію у 7 кілометрів лісовою болотистою місцевістю.

Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нині спортсмен готується до відповідальних змагань. Андрій увійшов до складу національної збірної і в жовтні представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії.


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Теги: спортивне орієнтування, Боратин, Волинь, Україна, спорт
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Коментарі 1
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Боратин рулить. Віталій Дмитрович молодець.
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