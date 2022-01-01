Погода у Луцьку на понеділок, 12 вересня

У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора може посилитися.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.: Цього дня вшановують святителів Олександра, Йоана i Павла Нового. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.