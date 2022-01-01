Погода у Луцьку на понеділок, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увесь день йтиме дощ, який до вечора може посилитися.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановують святителів Олександра, Йоана i Павла Нового. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 8°С до 11°С.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановують святителів Олександра, Йоана i Павла Нового. Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Погода у Луцьку на понеділок, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Волинянка підтримувала вторгнення Росії і опинилася під вартою
Сьогодні, 18:14
Медіа