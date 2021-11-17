Показали столітнє фото рибалки з Волині

Показали столітнє фото рибалки з Волині
В мережі опублікували світлину рибалки із волинського села. Фото було зроблене понад 100 років тому.

Знімок оприлюднили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині.

Чоловік рибалить, фото із села Буцинь (колись Буцин), Старовижівського району на Волині. Світлина 1920-х років. В об'єктив фотографа потрапив поліський човен та сіті.

Показали столітнє фото рибалки з Волині

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Теги: фото, рибалка, Волинь, Буцинь
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