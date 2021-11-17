Показали столітнє фото рибалки з Волині





Знімок оприлюднили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині.



Чоловік рибалить, фото із села Буцинь (колись Буцин), Старовижівського району на Волині. Світлина 1920-х років. В об'єктив фотографа потрапив поліський човен та сіті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В мережі опублікували світлину рибалки із волинського села. Фото було зроблене понад 100 років тому.Знімок оприлюднили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині.Чоловік рибалить, фото із села Буцинь (колись Буцин), Старовижівського району на Волині. Світлина 1920-х років. В об'єктив фотографа потрапив поліський човен та сіті.

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