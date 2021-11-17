Показали столітнє фото рибалки з Волині
Сьогодні, 21:45
В мережі опублікували світлину рибалки із волинського села. Фото було зроблене понад 100 років тому.
Знімок оприлюднили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині.
Чоловік рибалить, фото із села Буцинь (колись Буцин), Старовижівського району на Волині. Світлина 1920-х років. В об'єктив фотографа потрапив поліський човен та сіті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Знімок оприлюднили на сторінці Центру дослідження і відродження Волині.
Чоловік рибалить, фото із села Буцинь (колись Буцин), Старовижівського району на Волині. Світлина 1920-х років. В об'єктив фотографа потрапив поліський човен та сіті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Показали столітнє фото рибалки з Волині
Сьогодні, 21:45
ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Погода у Луцьку на понеділок, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа