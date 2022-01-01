ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі. ВІДЕО





Відео з центру міста опублікував військовий Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter.



Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.



ІЗЮМ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України в неділю, 11 вересня, повісили український прапор в Ізюмі на Харківщині.Відео з центру міста опублікував військовий Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter.Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.

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