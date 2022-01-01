ЗСУ підняли українські прапори в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Збройні сили України в неділю, 11 вересня, повісили український прапор в Ізюмі на Харківщині.
Відео з центру міста опублікував військовий Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter.
Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.
Відео з центру міста опублікував військовий Анатолій Штефан "Штірліц" в Twitter.
Він оприлюднив відео, на якому можна помітити згорілу будівлю міськради Ізюма. На його даху стоять бійці ЗСУ з українськими прапорами.
ІЗЮМ
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