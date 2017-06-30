Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО

Діти з Волині, чиї батьки захищають свободу та незалежність України, поїхали на відпочинок до Румунії.На оздоровлення та реабілітацію до Румунії їдуть 35 діток віком від 10 до 15 років з Ковельського району. 11 вересня в дорогу їх провели рідні, волонтери та благодійники, - йдеться на сторінці Волинської обласної ради.Очільник благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива розповів, що румунська сторона підготувала якнайкращі умови для відпочинку дітей українських захисників. І вже сьогодні ввечері готують для них святкову зустріч.Голова обласної ради Григорій Недопад зазначив, що вважає обов’язком потурбуватися про родини військовослужбовців. «Наші воїни, які нині на полі бою, повинні бути впевнені, що їхні сім’ї матимуть належну підтримку і влади, і суспільства. Тому ми і надалі докладатимемо зусиль, щоб родини наших захисників відчували піклування і почувалися впевненіше», - стверджує він.