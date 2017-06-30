Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО

Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО
Діти з Волині, чиї батьки захищають свободу та незалежність України, поїхали на відпочинок до Румунії.

На оздоровлення та реабілітацію до Румунії їдуть 35 діток віком від 10 до 15 років з Ковельського району. 11 вересня в дорогу їх провели рідні, волонтери та благодійники, - йдеться на сторінці Волинської обласної ради.

Очільник благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива розповів, що румунська сторона підготувала якнайкращі умови для відпочинку дітей українських захисників. І вже сьогодні ввечері готують для них святкову зустріч.

Голова обласної ради Григорій Недопад зазначив, що вважає обов’язком потурбуватися про родини військовослужбовців. «Наші воїни, які нині на полі бою, повинні бути впевнені, що їхні сім’ї матимуть належну підтримку і влади, і суспільства. Тому ми і надалі докладатимемо зусиль, щоб родини наших захисників відчували піклування і почувалися впевненіше», - стверджує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинська обласна рада, Волинь, діти, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Волинянка підтримувала вторгнення Росії і опинилася під вартою
Сьогодні, 18:14
Окремі категорії українців можуть отримати ще понад 6 000 гривень допомоги
Сьогодні, 17:59
На Волині п’яний водій мотоблока заплатить 17 тисяч шрафу
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
На оздоровлення дітей через шкоду ветсанзаводу виділили 400 тисяч На оздоровлення дітей через шкоду ветсанзаводу виділили 400 тисяч
30 червень, 2017, 19:19
Школярі-діджеї допомагають організувати відпочинок для малечі Школярі-діджеї допомагають організувати відпочинок для малечі
07 червень, 2017, 15:59
У ДТП на Волині постраждали двоє дітей 2 та 7 років У ДТП на Волині постраждали двоє дітей 2 та 7 років
31 серпень, 11:50
У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
25 серпень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти волинських захисників України поїхали на відпочинок до Румунії. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Волинянин представлятиме Україну на Кубку світу зі спортивного орієнтування у Швейцарії. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
Волинянка підтримувала вторгнення Росії і опинилася під вартою
Сьогодні, 18:14
 0
Окремі категорії українців можуть отримати ще понад 6 000 гривень допомоги
Сьогодні, 17:59
 0
На Волині п’яний водій мотоблока заплатить 17 тисяч шрафу
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8