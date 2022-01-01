Окремі категорії українців можуть отримати ще понад 6 000 гривень допомоги

Міністерство соціальної політики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Відокремленим підрозділом іноземної неурядової організації „ACTED” для надання грошової допомоги українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій, та які подали заявку на її отримання через платформу “єДопомога”.Меморандум було підписано під час зустрічі Міністра соціальної політики Оксани Жолнович з заступником Директора ВПІНО Філії „ACTED” в Україні Френсіс Опперманн, - повідомляють у Мінсоцполітики.Відповідно до положень Меморандуму, підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 000 людей з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу/місяць одноразовою виплатою на три місяці. На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.Міністр висловила подяку партнерам за оперативні практичні кроки задля збереження життя людей у період широкомасштабної війни, реальну допомогу вразливим категоріям громадян.Сторони оцінили підписання Меморандуму як успішний старт подальшої довготривалої співпраці та досягли домовленостей вивчити можливості розширення напрямів спільних програм.ACTED є неурядовою організацією зі штаб-квартирою в Парижі, Франція. Незалежна, приватна та некомерційна організація ACTED дотримується суворої нейтральності та неупередженості у своїх рішеннях і діє відповідно до принципів недискримінації та прозорості. Заснована в 1994 році.ACTED працює в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні та довгострокові потреби вразливих груп населення, які проживають уздовж лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях.За останні два роки ACTED розширив свою діяльність на території Харкова, Херсона та регіону Азовського моря.З 24 лютого 2022 року ACTED активізує свою діяльність для підтримки постраждалих людей у „гарячих точках” в Україні, переміщених осіб та евакуйованих осіб по всій Україні, а також груп біженців у сусідніх країнах Центральної Європи.